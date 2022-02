Les basketteuses de Profondeville, actives en R2, n’auront pas le temps de se reposer ce week-end. Elles prendront tout d’abord la direction de Prayon ce vendredi soir pour un match reporté.

Actuellement huitièmes ex aequo, les deux équipes comptent cinq victoires et sept défaites. "Au match aller, nous perdons de deux points après prolongations. Nous avons eu des soucis de fautes et quatre filles ont quitté le terrain avec des soucis physiques. Autrement dit, nous avons clairement une revanche à prendre. Je suis motivée, et les filles le sont tout autant", commente Antoine Draguet.