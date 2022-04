Baignée, pour ne pas dire tombée dans le milieu, depuis qu’elle est petite, c’était presque une évidence pour Camille Mazuin de se retrouver un jour derrière un volant. Pourtant, la pilote de 22 ans préfère le tennis au sport automobile pendant plus de 10 ans, avant de s’essayer au karting à 14 ans et d’accrocher directement. Cette saison, elle est l’élue du Royal Automobile Club de Belgique, le RACB, parmi les 200 candidats inscrits au départ, pour remporter un volant à bord d’une Clio Rally 5 lors des manches du BRC, le Championnat de Belgique des Rallyes. "Je suis très impatiente à l’idée de découvrir ce rallye, comme tous ceux qui vont suivre également, débute la pilote de 22 ans. Je suis dans une optique d’apprentissage et je pense que cela va être le cas sur les cinq manches que compte le Clio Trophy. J’ai l’envie de mettre du rythme, mais en évitant les erreurs, comme j’ai pu le faire au Tac Rallye." (...)