Adrian Fernémont et Samuel Maillen ont inscrit leur nom pour la deuxième fois au palmarès du championnat belge.





Et même mieux, en signant deux titres consécutifs sur les saisons 2019 et 2021 (le duo Adrien Fernémont/Samuel Maillen avait terminé en tête d’un championnat 2020 non comptabilisé). Le Namurois et le Marchois ont fait très fort à l’issue d’une saison magnifique sur la Skoda Fabia R5 de SAN Mazuin alignée par l’équipe Racing Technology de Namêche. Interview.

Adrian Fernémont, peut-on comparer ce titre au premier ?

"Sportivement, celui-ci a plus de valeur car on avait été plus chanceux lors du premier. Pieter Tsjoen m’a envoyé un message en me disant que c’était un des plus beaux de ces 15 dernières années."

Un des très nombreux messages reçus on imagine… ?

"Depuis dimanche, je dois avouer que ça n’a pas arrêté. Parmi ceux-ci, Bruno Thiry ou encore Yves Matton, qui m’a confié que le premier n’était pas un hasard."

Cette année a-t-elle été plus stressante ?

"Mentalement, j’ai encore des lacunes, surtout en avant-course. J’ai 2 enfants, je me rends compte des risques. J’adore mon sport mais j’adore aussi ma vie."

Sans l’enjeu du titre, auriez-vous pu prendre plus de risques face à des calibres comme Lefebvre ou Rossel ?

"Il m’a un peu freiné et on aurait pu être encore plus performant. Néanmoins, quand c’est plus risqué, on garde toujours un peu de réserve avec Sam."