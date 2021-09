Après un grave accident de travail il y a bientôt six ans, Raphaël Kergen a perdu la vue et sa main droite. Créateur de la salle BeBloc, à Jambes, le grimpeur s’est remis à l’activité physique et sportive, de façon un peu différente.

Avec son binôme, Elodie Pijcke, il a parcouru tout le pays pour courir des trails. Mais il n’en est pas resté là. En 2018, il s’est lancé dans le triathlon avec son épouse, Julie Spies, comme guide. Et "Raph" a tout de suite accroché à cette nouvelle discipline. C’est ensuite avec son ami Samuel Sinte qu’il a participé à plusieurs épreuves, notamment l’Ironlakes en 2018, son premier triathlon "longue distance".

"Je privilégie désormais cette distance, tout simplement car avec mon handicap, je perds énormément de temps dans les transitions. Il me faut plus de temps pour retirer la combi, m’équiper pour partir sur le vélo, repérer mes affaires dans le parc à vélo. (...)