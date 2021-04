Les amateurs de trail ont en tête le feuilleton qui a précédé le lancement de la 4e manche des Trail Series, à Namur. Pour rappel, cette étape du circuit de trails balisés et chronométrés se déroulant sur 9 jours a bien failli ne pas avoir lieu, après que la police a interdit au dernier moment la manifestation. Sport&Tourism Promotion avait alors joué son va-tout, en proposant de l’organiser sans chronomètre pour respecter le protocole au sein strict du terme. Ce qui fut accepté.

Ce mauvais film fini, les coureurs allaient-ils tout de même répondre présents en masse au pied de la Citadelle, comme à Dinant, Oster et Stavelot, de samedi dernier, le 17, à ce dimanche 25

"On craignait évidemment que les gens soient moins motivés avec l’absence de classement", note Florian Badoux, organisateur. "Or, on n’a jamais eu autant de monde que sur cette étape.