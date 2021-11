Quand il était jeune, Rémy Driesen s’est lancé dans l’escalade. Avant de passer à la natation.

Mais sa voie, le Gembloutois l’a trouvée en se lançant dans le rugby. "Je n’accrochais pas trop aux autres sports, confie-t-il. "Mon père était un ancien joueur de rugby. Il a voulu me faire tenter d’autres sports avant de me proposer le rugby. Mais dès que j’ai commencé, j’ai su que c’était là-dedans que j’allais prendre du plaisir. J’ai débuté à l’âge de 7 ans dans le club d’Ottignies et puis, je suis parti voici quelques années au Royal Kituro à Bruxelles où j’évolue toujours. Nous sommes en D1. Le début de saison a été un peu délicat avec une victoire en quatre matches, mais nous avons joué des ténors. Le mois de novembre devrait nous permettre de prendre quelques matches…"

Si on vous parle de Rémy Driesen aujourd’hui, c’est parce que celui qui a remporté le mérite sportif de Gembloux en 2018 vient de disputer plusieurs rencontres de Supercoupe d’Europe avec les Brussels Devils. "En fait, l’idée, c’est d’avoir une franchise permettant à des jeunes de se frotter au haut niveau. C’est une sorte de passerelle pour nous permettre de nous rapprocher de l’équipe nationale", commente Rémy Driesen. Dans notre sélection, nous comptons des jeunes qui jouent en D1 ou en D2. Il nous reste deux matches poules à disputer au mois de décembre. Nous avons perdu trois de nos quatre premiers matches. Si je suis devenu un meilleur rugbyman depuis que je suis repris avec la franchise ? En trois mois, je ne peux pas dire que je sois devenu meilleur, mais sur le moyen et le long terme, cela me sera profitable, c’est évident." (...)