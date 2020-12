Les Namuroises ont repris les entraînements il y a une bonne semaine et vont maintenant devoir se farcir trois rencontres en huit jours. Au Kangoeroes ce samedi, face à Grengewald en préliminaire de l’Eurocup jeudi et face à Braine 72 heures plus tard. Tout l’enjeu pour le préparateur physique a été de reconditionner les joueuses pour ce triptyque tout en évitant une surcharge, source potentielle de blessure.

"Le coach Jan Callewaert voulait qu’on mette directement le paquet et j’ai dû tempérer ses ardeurs", sourit Alexis Heraly.