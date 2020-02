C’était quasiment le calme plat depuis que le président de l’UR Namur FLV Christophe Graulus avait annoncé début février son intention de vendre le club. Mais depuis ce mercredi soir, les choses se sont réellement enflammées. On parle d’une officialisation prévue ce jeudi soir mais rien n’est encore confirmé. “Quand il y aura quelque chose de concret et d’officiel, on contactera la presse”, explique le membre de la direction Stéphane Matisse.

Officiel, rien ne l’est donc encore. Mais du concret, il y en a bel et bien avec la piste Bernard Annet-Frédéric Etienne. Le premier est patron d’Alma Terra, une société active dans le photovoltaïque à Erpent tandis que le second est directeur à la Mutualité chrétienne de Namur. Certaines rumeurs font état que leur projet prévoit un possible rapprochement avec l’ES Jamboise.

Ce que tempère son président Békim Senturk.