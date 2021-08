Après quasiment un an d’arrêt, la P1 namuroise reprend ses droits ce week-end. Une saison 2021-2022 qui s’annonce plus passionnante que jamais. "J’ai isolé… neuf candidats au titre", lâche le coach cinacien David Maucq. "Je nous mets dedans au même titre que Chevetogne, Nismes, le Condruzien, Grand-Leez, Spy, l’Union dinantaise, Loyers et Biesme. Mais Grand-Leez et Spy sont pour moi encore un cran au-dessus. La série n’est pas hyper relevée, mais elle est bien équilibrée. Des équipes comme Meux B qui a une équipe de D2 ACFF derrière ou Flavion-Morialmé qui a fait un beau parcours en coupe peuvent être de bons outsiders", poursuit David Maucq. Pour le maintien, difficile de s’avancer. "Il y a eu beaucoup de changement à Molignée et il y a pas mal de blessés à Fernelmont-Hemptinne. Il faudra voir comment les équipes digéreront cet arrêt d’un an."