Couvin-Mariembourg Fraire (D2ACFF) a repris le chemin des entraînements ce mercredi soir avec son nouveau coach, Gabor Bukran. L'ancien joueur professionnel et ex-international hongrois n'avait plus mis les pieds au Stade du Roi Soleil depuis 2013, époque où il était alors un membre de l'effectif fagnard. Il s'agit de sa première expérience en tant que coach. Pour sa première axée sur le physique, Gabor Bukran a pu compter sur un groupe sans blessé. Nicolas Deppe, Dylan Suray, Vincent Eugène et Romain Wackers étaient tout de même absents pour d'autres raisons.

Les Couvinois se retrouveront encore ce vendredi et ce samedi pour deux nouvelles séances d'entraînements. Ils enchaîneront avec quatre autres séances la semaine prochaine, dont un amical au Condruzien jeudi soir.