Plus que deux mois à attendre avant la reprise officielle des compétitions de foot en province de Namur. Le calendrier des deux premières journées a officiellement été dévoilé ce lundi matin. Pour la première journée qui se déroulera le dimanche 22 août à 15h00, on pointera le derby entre Ciney et Chevetogne ou encore la visite de Grand-Leez à Biesme. Pour la seconde journée, qui aura lieu le dimanche suivant, on épinglera le déplacement de Ciney à Nismes.

En P2A, l'Arquet se déplacera à la Jeunesse Tamines B lors de la première journée et le FCO Namur recevra Rhisnes. En P2B, il y aura déjà deux chocs : Gedinne – Pesche et Schaltin – Profondeville.