Lors des saisons précédentes, on avait l’habitude d’avoir des grosses cylindrées en P1 namuroise : la Jeunesse Tamines (19-20), Fosses et Wépion (17-18), Spy et Wépion (16-17), Onhaye (15-16). Une fois n’est pas coutume, il n’y aura pas d’ogre cette saison.

"Mes favoris sont les mêmes que la saison dernière, à savoir Nismes, Loyers, Grand-Leez, Chevetogne et les deux descendants de D3, Spy et Ciney. Sans nous oublier", explique le coach de Biesme Xavier Thiry.