Julien Kaise a décidé de faire son retour dans la catégorie des élites sans contrat. L’ancien routier, qui s’est mis au cyclocross et au VTT, avait quitté la première catégorie pour évoluer chez les amateurs et masters ces dernières saisons. S’amusant à y décrocher les succès et flirtant avec le titre de champion de Belgique.



"Mais à partir de septembre, j’ai décidé de disputer la saison en élite avec un maximum d’épreuves avec les pros", explique-t-il. "L’envie est grande depuis quelques temps de remonter d’un échelon."