Cela faisait depuis mars 2020 que Maxime Richard n’avait plus pris part à la moindre compétition internationale. Deux mois après sa victoire lors des sélections nationales, le kayakiste mosan était impatient d’en découdre à Banja Luka, en Bosnie, dans le cadre d’une manche de Coupe du monde.

Aligné en descente de rivière, en sprint, tout avait pourtant très mal commencé pour le Dinantais. "Vendredi, lors de la première course sprint, je n’ai pas réussi à me qualifier pour la finale, raconte Maxime Richard. Pourtant, c’était le même bassin que lors de ma victoire en 2016 aux championnats du monde, dans lequel j’ai énormément de souvenirs. Malgré tout, j’ai très mal descendu, la faute à plusieurs erreurs techniques qui m’ont coûté très cher. Ce soir-là, je n’ai pas bien dormi du tout. Je me suis remis en question."