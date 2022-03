Après deux ans sans course et une maternité, l'ancienne lauréate du Challenge de la Ville de Namur s'est imposée ce week-end lors de la première édition du Trail du Decathlon

"Je n’aurais pas pu imaginer mieux comme reprise", avoue Anaïs Oulukoff. "J’avoue que j’ai vraiment travaillé dur pour revenir en forme. Ce n’était pas une course juste pour voir où j’en étais. Depuis la naissance de ma fille, je m’entraîne moins, et je me concentre sur la course à pied."