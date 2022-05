Alors que c’était un de leurs objectifs de début de saison, les Rochefortois n’ont pas pu arracher le titre au terme de la phase classique. Ils doivent désormais se rabattre sur le tour final pour une éventuelle montée en D2. Mais sur leur chemin se dresse un premier obstacle, du nom de Manage. "On est forcément un peu déçu de ne pas avoir coiffé les lauriers,explique Maxime Thiel. On a perdu bêtement des points, notamment contre Huy, et on n’a pas pu refaire notre retard sur Dison." (...)