À 24 ans, Romain Wackers fait déjà figure d’ancien dans le vestiaire couvinois. C’était encore plus flagrant samedi à Meux vu la kyrielle d’absents et l’obligation, pour Gabor Bukran, d’appeler des jeunes de la P3 pour compléter le noyau. Outre la titularisation de Maël Chartier, 18 ans, trois autres éléments nés en 2003 sont montés en cours du match. "Et c’est la grande satisfaction de la soirée, explique Romain. Ils n’ont vraiment pas démérité en saisissant leur chance. J’avais déjà vu aux entraînements et aux matchs amicaux qu’on pouvait compter sur eux. Pour l’avenir du club, c’est toujours très intéressant."

Mais la priorité des Fagnards, aujourd’hui, c’est de grappiller un maximum de points pour quitter cette quatorzième place synonyme de relégation. Avec trois points de retards sur Givry et deux matches de plus, la mission s’annonce ardue.