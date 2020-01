Namur caracole logiquement en tête de la Nationale 2B, même si les joueuses de Dominique Colin ont perdu leur premier point ce week-end à Saint-Louis (2-3). Dans l’autre série, Romedenne est la bonne surprise de la saison. Les Philippevillaines se sont certes inclinées à… Namur B (3-2) mais occupent une belle deuxième place.

On vient de passer la mi-championnat, la hiérarchie a donc tout son sens. "Il faut tout de même avouer que la série n’est pas très étoffée (NdlR : neuf équipes) et que l’opposition n’est pas fort relevée, confie la présidente Christiane Soumoy. Par rapport à la saison dernière, on voit une sacrée différence. Nous avons perdu cet été la centrale Dambroise et l’ailière Lechat et nous ne les avons pas remplacées pour laisser la place à des jeunes qui évoluaient encore en P3 il y a un an. Des joueuses s’alignent blessées et jouent sur une jambe. Cela s’est vu à Namur, où après avoir mené 0-2, on a craqué physiquement mais malgré tout, on tient le haut du panier."

Les équipes classées entre la deuxième et la cinquième place monteront en N1, niveau nouvellement créé pour 2020-2021. Par contre, le champion ira en Ligue B. Pour l’instant, Tchalou B est premier, mais son équipe A est dernière en Ligue A.

Difficile d’imaginer deux équipes d’un même club au même niveau, ce qui pourrait profiter à Romedenne. "Apparemment, le règlement n’empêche pas ce cas de figure mais de toute façon, il se dit que Lendelede arrêterait les frais, ce qui sauverait les Hennuyères dans le top 10 belge. On vit au jour le jour et on n’en a pas discuté avec nos joueuses mais un club comme le nôtre en Ligue B, ce serait compliqué. Monter de deux divisions, on ne voit cela dans aucun autre sport. La N1, ce serait parfait pour avoir de plus solides oppositions, tout en continuant à intégrer nos jeunes."