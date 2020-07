Un premier jogging post-confinement a eu lieu ce samedi à Romedenne avec des départs par vagues.

Après quatre mois de confinement et quelques courses virtuelles organisées dans diverses régions, une course à pied « classique » a enfin pu être réorganisée samedi. Presque comme avant puisque les organisateurs du jogging de l'Hermeton à Romedenne (Philippeville) avaient apporté quelques modifications à leur épreuve annuelle pour respecter les mesures sanitaires avec, sur chacune des distances proposées (6 km, 14 km et un trail de 29 km), des départs par vague (de 50 coureurs maximum) séparées de 15 minutes pour éviter un rassemblement massif de coureurs au même endroit.

Sur la place des Marroniers, pas de tables d'inscription (il fallait obligatoirement se pré-inscrire), pas de chapiteau (juste quelques tonnelles ouvertes) ni vestiaires, ni douches, pas même de ravitaillement sur le parcours : l'objectif de Benoît Badot et de son équipe était surtout de démontrer qu'il était possible de relancer l'activité running, moyennant quelques aménagements. Les sourires sur les visages des 480 runners présents, heureux de pouvoir se retrouver et se confronter les uns aux autres, démontraient que ce défi était réussi. « Peut-être que le succès de notre manifestation va inspirer d'autres organisateurs », soufflait Benoît.