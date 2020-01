Samedi aura lieu une manche du challenge Promo-Run-Bike à Jambes. Deux distances so nt au programme : 13,5 km et 19,5 km. La première distance est davantage dédiée aux jeunes et aux familles, alors que la seconde est destinée aux coureurs et cyclistes accomplis. Le tracé prendra des passages en forêt, mais aussi des chemins de remembrement au coeur du bois Brûlé entre Jambes et Erpent. Le départ sera donné à 11 h de l’Athénée royal.

Les vététistes auront le choix entre quatre distances dimanche du côté de Walcourt : 15, 25, 35 ou 45 km. Ce VTT en allure libre est accessible à tous et traversera les bois pour relier les différents villages. Les participants pourront prendre le départ entre 8 h 30 et 11 h, excepté pour la plus longue distance pour laquelle les départs se feront entre 8 h et 10 h 30 du complexe sportif de Spayemont, à côté du terrain de football de Walcourt. M. De.