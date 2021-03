Laurent Zintz est devenu président de Belgrade en septembre 2018 en remplacement d’Eric Tillieux mais son emploi du temps ne lui permettait plus d’assumer la fonction. Cela faisait quelques mois qu’il cherchait un successeur et il l’a finalement trouvé en la personne de Rustem Beca, le cousin de Selim, meneur de l’équipe de D3.

"J’ai été assez surpris que le club vienne vers moi parce que je ne suis pas issu du monde du basket et je me demandais quelle plus-value je pourrais bien apporter", explique-t-il. "Via ma société Florisol, j’ai été sponsor du Novia Namur en son temps et je suis aussi partenaire de Belgrade mais cela s’arrête là."