Si certains clubs plaidaient depuis des mois pour la saison blanche, ce n’était pas le cas de tous. Comme pour l’Union Namur, qui voulait retrouver la D2ACFF dès l’année prochaine.

"Cette saison blanche ne fait que reporter et décaler nos ambitions. C’est un an de perdu mais en tant que nouveaux dirigeants, ça nous a donné du temps pour découvrir le club de l’intérieur",commente le vice-président Frédéric Etienne arrivé fin février 2020 à la tête du club avec Bernard Annet. "Nos ambitions restent néanmoins inchangées et la saison blanche ne nous met pas davantage de pression pour atteindre notre objectif."