Le cyclisme international a repris. Et a enflammé à nouveau les nombreux fans belges de ce sport, avec les prouesses de Remco Evenepoel et de Wout Van Aert. Des champions que les jeunes coureurs suivent avec attention. Mais, pour eux, la situation est plus compliquée au niveau du calendrier… Car il ne leur reste quasiment plus rien ! La plupart des courses sont annulées. "Et celles qui restent au programme risquent d’être également annulées ces prochaines semaines", déplore Baptiste Snoeks, le petit frère de Lucien.