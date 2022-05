Samuel Beuken, un modèle pour les jeunes Natoyens Namur Guy Beaugnée © CFDEL

Samuel Beuken s’est illustré tout au long de la saison. Il a d’ailleurs été primé par nos confrères de l’Avenir.



Diplômé en coaching sportif, coach des U14 de Natoye et à la Christmas Basket Académie, Samuel Beuken a déjà une belle carrière bien remplie. Il a débuté sur les parquets à six ans et joue à Natoye depuis dix-sept saisons, avec notamment une demi-finale de Coupe AWBB, des titres de champion en U16 et en R2A en 2018 sous l’ère de Bastien Gilain. (...)