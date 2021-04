Sarah Deneil avait mis un terme à sa carrière début mars 2020. Des blessures récurrentes au tendon d’Achille avaient eu raison de sa volonté de poursuivre en D1 au Spirou Ladies.

"Le physique ne suivait plus mais psychologiquement, cela devenait aussi compliqué de continuer", confie la meneuse de 31 ans. "J’ai subi une petite intervention en juin dernier pour éviter que le tendon ne frotte sur l’os et depuis lors, je n’ai plus de douleurs. Ceci dit, le basket ne m’a pas vraiment manqué et il y a deux semaines, jamais je n’aurais pensé recommencer. J’ai été fort surpris que Ciney pense à moi. J’ai reçu un petit message de la pivot Céline Coubeau et cela m’a fait réfléchir."