Les Namuroises devront se passer de Viana (ligaments croisés) jusqu’au terme de la saison et la meneuse portugaise ne sera pas remplacée. À charge de Nora O’Sullivan et Sarah Dossou de se relayer à la distribution.

Pour l’ancienne ailière du Spirou Ladies, voilà un nouveau rôle à apprivoiser. "Ce n’est pas la place où je me sens le plus à l’aise, mais à 20 ans, c’est une nouvelle expérience et une corde supplémentaire à mon arc", confie l’étudiante en 3e année d’ingénieur de gestion. "Je dois encore prendre mes marques et trouver la meilleure manière d’organiser le jeu.