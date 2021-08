Sart-Bernard (P2) s’est qualifié pour le second tour de la Croky Cup dimanche dernier en s’imposant à Glabbeek (P3 flamande). Ce dimanche, c’est en tant que "Petit Poucet" qu’ils se rendront à Dikkelvenne (D2 VV). "Une D2 flamande est encore plus forte qu’une D2 wallonne", commente le coach Manu Scaillet. "J’ai peu d’infos sur cette équipe si ce n’est qu’ils ont eu un cas positif de Covid-19 et qu’ils ont tous dû rester une semaine en quarantaine, staff compris." (...)