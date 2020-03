Trois joueurs du noyau d’Aische ont déjà indiqué qu’ils quitteraient le club en fin de saison : Romain Biernaux, Thomas Macalli et Simon Marrazza. Si les deux premiers ne savent pas encore où ils évolueront dans quelques mois, ce n’est pas le cas pour le dernier, qui a signé à Rochefort. "Ils m’ont contacté assez tôt en ce début de second tour, c’est qu’ils avaient assez envie de m’avoir. Cela fait quatre ans que je suis à Aische avec pratiquement la même équipe. Je me suis dit qu’à 23 ans j’avais encore pas mal de temps devant moi pour découvrir d’autres choses", explique Simon Marrazza.

L’attaquant, dix buts cette saison, a voulu sortir de sa petite routine aischoise. "La première année, je n’ai pas beaucoup joué car j’ai été blessé six mois. Par contre, depuis, on a toujours joué le tour final et, si tout va bien, il y en aura un troisième c