Auteur de deux buts lors du premier tour de Coupe de Belgique face à Meux B (P1), Anthony Lorenzon a remis le couvert ce dimanche face au Sporting Bruxelles en inscrivant quatre buts en une heure de temps. Une présence devant le but et une efficacité qui font mal aux équipes adverses et qui promet encore de belles choses avant ce déplacement chez les Anversois de City Pirates (D2) dans le cadre du 3e tour de la Croky Cup. "C’est pas mal", rigole Anthony Lorenzon. "Je fonctionne au goal. C’est important de prendre la confiance."