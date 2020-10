Touché directement ou indirectement par le Covid-19 ces dernières semaines, Spy n’a disputé que deux matchs de championnat depuis le début de saison. Les trois autres ont été postposés. Malgré cette instabilité, le bilan est parfait avec un 6/6 face à Grand-Leez et à Meux B.

"À Grand-Leez, malgré la victoire, on sentait qu’il manquait un petit quelque chose" , tempère le T1 de Spy Eddy Broos. "On ne prenait pas de match les week-ends. On laissait les joueurs en famille car on faisait des séances avec vraiment beaucoup d’intensité le mardi et le jeudi. Mais tout le monde n’est dès lors pas encore à niveau."