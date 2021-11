D’entrée de jeu, ce sont les locaux qui se créent les plus belles possibilités d’ouvrir le score. Cependant, les tentatives de Digiugno et Servidio, chacun à deux reprises, butent sur un Matriche attentif. Et quand ce n’est pas le portier qui s’interpose, c’est le poteau qui repousse l’envoi de Lotte à la 25e.

Entre-temps, M. Barry et Huet se montrent à leur avantage mais Nicolas veille au grain. "Nous nous créons les occases mais nous ne concrétisons pas , pestait X. Thiry. Nous risquons de le payer cher."

Devin, le mentor biesmois l’est certainement. En effet, à la 28e, le coup franc de Mascaux est remarquablement exploité de la tête par Blasutto sur lequel le marquage défensif est plus qu’approximatif (0-1).