Si Gembloux a débuté l’année 2022 par une victoire largement méritée à Natoye, les Gembloutois n’avaient pas le cœur à la fête dans les vestiaires. La raison ? La grave blessure de Jonathan Seki Kandi. Alors qu’il ne restait que quelques minutes à disputer, l’ancien meneur de Loyers s’est retrouvé au sol. Et les conséquences sont dramatiques puisque l’homme est victime d’une rupture totale du tendon d’Achille. "En fait, je remontais le ballon quand un joueur de Natoye est arrivé derrière moi, explique Jonathan Seki Kandi. Son pied est arrivé sur mon tendon d’Achille au moment où j’ai voulu accélérer et je me suis écroulé. J’ai directement compris que c’était grave. J’ai porté ma main à mon tendon, mais je ne sentais plus rien. Je pense que le gars en face ne le fait pas exprès, c’est vraiment de la malchance."