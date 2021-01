La saison blanche est pour bientôt, voilà qui ne fait plus l’ombre d’un doute après le CNS de ce vendredi qui n’a pas redonné l’espoir d’une reprise rapide au sport amateur. Comment les clubs vont-ils s’y prendre pour sauver ce qui peut encore l’être durant ces prochains mois ?

Du côté de l’Arquet et de ses 320 membres, on a déjà anticipé ce cas de figure qui semble inéluctable. "Il y a lieu de distinguer le foot jusqu’à 12 ans et les autres", indique Frédéric Hologne, secrétaire du club.