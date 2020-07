Le Shark a perdu la première manche avant d’émerger

Steve Darcis a logiquement éliminé le jeune Guillaume Dermiens

(B-15.4) en quart de finale du tournoi Messieurs I de Ciney mais il fut loin d’avoir la tâche facile. Le gaucher guibertin a entamé la rencontre sans le moindre complexe et s’est détaché à 1-3 avant de gérer son break d’avance et de remporter la première manche à la surprise générale (4-6). Le Shark s’est ensuite réglé pour prendre progressivement les échanges à son compte et remporter largement les deux sets suivants (6-1, 6-2). En demi-finale, Steve Darcis sera opposé ce samedi (17h) à Denis Gruslin (A43).