Le Liégeois, ex 38e joueur à l'ATP, débutera son tableau MM1 au TC Saint-Gilles mercredi à 18h30.

Le joueur liégeois avait encore disputé le dernier Open d’Australie début janvier avant de mettre un terme à sa carrière.





"Je le connais depuis de nombreuses années, je pense que cela remonte au temps où il s’entraînait encore à Géronsart",confie Marc Rousseaux. "La semaine dernière, on s’est vu et je lui ai demandé s’il ne participerait pas à mon tournoi. Il a réfléchi, mais pas très longtemps, avant d’accepter de venir. C’est énorme, on a une chance de fou."





Steve Darcis, qui battait encore Norrie (ATP53) en ATP Cup il y a moins de six mois, disputera son huitième de finale mercredi (18h30) face à un joueur qualifié, classé B-15.2 ou B-15.4.



"Cela tombe bien, nous serons le 1er juillet et nous pourrons dès lors accueillir 400 spectateurs, ce qui n’est déjà pas si mal. Je réfléchis à la possibilité de mettre en place un live mais je dois encore voir le travail que cela représenterait."

C’est un énorme coup que vient de réaliser Marc Rousseaux, le directeur de l’école de tennis du TC Saint-Gilles Ciney. Il a convaincu Steve Darcis de venir disputer le prochain tournoi Messieurs I du club condruzien.