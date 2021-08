Il y avait du monde ce dimanche sur le Triathlon de Namur, du Triathlon Namur Team, avec plus de 500 participants, 551 sur les deux distances, le traditionnel sprint (700 m natation, 20 km vélo, 5 km course à pied), et, nouveauté, un format olympique (1500 m, 40 km et 10 km). Et également du très beau monde, avec notamment dans le peloton de ce dernier, Victor Alexandre, 13e il y a dedeux bonnes semaines du L de l’Alpe d’Huez, et Alexandra Tondeur, 3e dame sur cette même distance.