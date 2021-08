Après avoir dû décommander le gâteau anniversaire des 40 ans de sa Descente de la Lesse en 2020, l’ARCH a enfin pu souffler les 40 bougies de son bébé né en 1981. Un bébé qui a très vite grandi, intégrant notamment en 1983 le Challenge Delhalle dès la naissance de celui-ci, pour ne plus jamais le quitter.

Pas loin de 1000 coureurs (954, soit 408 sur la Lesse Douce - 12 km - et 546 sur la Top Lesse - 20,75 km -), ont pris part au festin.

Sur la Top Lesse, en l’absence de Michaël Brandenbourg et ses 7 victoires, les Brabançons ont décroché le jackpot devant le Casino à Dinant. Martin Delguste a triomphé en 1h10.48 (son arrivée en vidéo ici) et devancé d’une minute Lahcen El Matougi.

, se félicite Martin Delguste.

Le Gaumais Nicolas Navet a complété le podium, en 1h13. 51 Ce dernier a faussé compagnie à Florian Howet, premier Archer, 4e, à environ 5 km de la fin aussi.

Chez les dames, on a aussi assisté à un doublé brabançon. Caroline Vandriessche l’a emporté en 1h30.45 (son arrivée en vidéo ici), et Alexandre Tondeur a fini 2e, en 1h32.10. Championne du monde de triathlon longue distance en 2019, rappelons-le, cette dernière a fait une bien belle surprise à l’ARCH, en prenant place sur la ligne de départ à Houyet. D’autant qu’une semaine plus tôt, Alexandra Tondeur avait été contrainte à l’abandon suite à une chute à vélo lors du national de triathlon moyenne distance à Ménin. Elle s’était relevée avec quelques bobos. La Bruxelloise Dorothée Cupers a pris la 3e place.

L’ARCH omniprésent

Si les Brabançons ont fait main basse sur la Top Lesse, que dire alors des Archers sur la Lesse Douce ? Hommes ou dames, ils n’ont pas laissé la moindre place sur les podiums à la concurrence. Joachim Libois s’est montré le plus rapide sur les 12 km, en 41.10, devant Arthur Grandjean, 2e, et Yoan Golinvaux. Aline Gérady (49.14) a imité Joachim Libois, Amélie Bihain, 2e, et Sophie Aerts complétant le podium.