Sylvain Moniquet aborde en grande forme la Flèche Wallonne ce mercredi, avant de mettre le cap dimanche vers Liège-Bastogne-Liège.

Il y a un monde de différence entre le Sylvain Moniquet de l’an passé et celui de cette saison. Le jeune coureur de Lotto-Soudal sait désormais à quoi s’attendre dans le peloton du plus haut niveau. Il se sent aussi plus fort qu’il y a douze mois, quand il s’apprêtait à disputer sa première Flèche Wallonne.

Il sera encore au départ de la classique wallonne, ce mercredi. Sur ses routes d’entraînement. Avec l’ambition de s’y faire plaisir au maximum, de vibrer devant ses supporters qui seront certainement très nombreux tout au long du parcours ce mercredi. Et de servir les intérêts de son équipe. (...)