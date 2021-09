Mis en confiance par sa belle première saison chez les pros, Sylvain Moniquet va s’aligner avec une grande motivation sur le Grand Prix de Wallonie, ce mercredi. Le grimpeur de Landenne est attaché à cette épreuve d’un jour.

Il a participé aux trois dernières éditions. Soit en 2017, quand il arrivait chez les espoirs. Encore dans le coup avant d’aborder le final, une vilaine chute dans la longue descente vers Annevoie avait réduit son envie de bien y figurer, puisqu’il avait été contraint à l’abandon. Un an plus tard, toujours avec le maillot de la formation continentale AGO-Aqua Service (l’ancien nom de l’équipe espoirs de Bingoal-Sauces Pauwels Wallonie Bruxelles), il avait terminé la course, à la 62e place. Avant, en 2019, de flinguer dans le final. D’attaquer les hommes forts dans la montée de Tienne-aux-Pierres, à Wépion, pour s’échapper avec Laurens Huys. Repris, il y avait décroché son meilleur résultat à la Citadelle de Namur, avec une 24e place, juste devant un certain Joao Almeida, devenu aujourd’hui une référence dans les courses par étapes.

Que vise-t-il pour ce mercredi ? "Il faudra voir comment les jambes vont répondre, comme ce sera ma première course après le Tour d’Espagne", explique-il. "Mais je suis très motivé. Même si je n’avais jamais eu l’occasion d’aller voir sur place le Grand Prix de Wallonie quand j’étais jeune, cela reste une de mes courses préférées. Avec son arrivée à la Citadelle de Namur, avec un très beau parcours, sur une épreuve réputée. Ce n’est pas le plus haut niveau, ce n’est pas World Tour, mais cela reste une très belle course." (...)