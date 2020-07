Cela devait être la saison de son envol. Pour sa dernière année chez les espoirs, le vainqueur sortant du DH Challenge Ekoï était bien décidé à confirmer son potentiel, à franchir un nouveau cap et à tenter de passer de l’équipe continentale Groupama-FDJ à sa structure du World Tour. Une ambition qui a été mise en pause durant de longues semaines à cause de la pandémie du coronavirus. Mais Sylvain Moniquet va pouvoir se relancer. Il ne l’a pas fait le week-end dernier, sur les premières épreuves d’entraînement. Et il ne devrait pas s’aligner sur ce type de courses ces prochaines semaines.