Sylvain Moniquet a confirmé son intéressant potentiel en montagne. Le grimpeur namurois s’est classé huitième du Tour de Savoie Mont-Blanc, une épreuve reprise en catégorie 2 au calendrier de l’Union Cycliste Internationale. Il occupait la cinquième position avant la dernière étape, mais il a perdu trois places sur le contre-la-montre final.

“C’est un peu dommage d’être passé de la cinquième à la huitième place, mais je reste satisfait de ce qui était ma course de reprise”, commente celui qui porte, depuis cette saison, le maillot de la formation continentale Groupama-FDJ. “À la base, je visais un Top 10. J’ai donc réussi l’objectif. Tout en sachant que cette épreuve devait normalement me servir de rampe de lancement en vue du Tour de l’Avenir. C’était une course de préparation…”