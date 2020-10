Tamines a déroulé face à Gosselies : "Les circonstances de match ont joué en notre faveur" Namur Bernard Ghislain © Pepe Rossi

Il n’y a pas eu match ce dimanche chez les Gosseliens, battus 1-4.



Après huit minutes de “press haut”, ponctué par deux buts, la troupe de Manu Kenmogne avait d’ores et déjà signifié la fin de la messe et cela d’autant qu’en face, Gosselies était aux abonnés absents et faisait preuve d’une naïveté défensive affligeante : “Nous les avions vus contre Stockel et comme nous n’avons pas eu facile la semaine dernière face aux Bruxellois, nous nous (...)