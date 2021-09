Vierges de tout succès, les Taminois de la Jeunesse espéraient mettre fin à leur disette face à des Brainois auréolés d’une première victoire. Il n’en a rien été.

Malgré une défense remaniée (Bojovic, Boukamir et Leemans absents, Depaemelaere était confirmé à l’arrière droit, tandis que Kabeya-Devillers et Piret occupaient l’axe défensif, avec Mathy à l’arrière gauche), les Sambriens prenaient l’avance (une première cette saison !) quand le centre de Salime était calmement repris par Charlier (1-0). La joie visitée était de courte durée. Sous les yeux de Tandoum Momo, non repris, et de Fabrice Silvagni, notamment, les Brainois renversaient la vapeur à l’approche du repos, grâce à Roulez (1-1) et à Teirlinckx (1-2).

Ce coup du sort avait le don de galvaniser des visités, qui se montraient plus pressants devant le but de Mwaso Njoi, à l’image de Salime (56e et 73e) et de Depaemelaere (57e). Entretemps, Rossini avait été exclu pour coup volontaire. Et, alors que le score semblait figé, la frappe déviée de François offrait un second partage à des Namurois qui semblent monter en puissance. Au grand dam des Brainois, qui avaient fait le plus difficile.

Fiche technique

JS Tamines : Aromatario, Charlier, Mathy, Rossini, Salles, Piret (80e Sandron), Kabeya-Devillers, Mwemwe, Salime (75e Herbiniat), Depaemelaere, Bulfon (53e François). Arbitre : M. Shkumbin.

RCS Brainois : Mwaso Njoi, Roman, Aragon (12e Paquet), Roulez, Ladrière, Schallon, Samutondo, Chalal (74e Conté), Jonckheere (89e Van Bienst), Franquin, Teirlinckx (87e Absil).

Avertissements : François, Mathy, Schallon, Ladriere, Charlier.

Exclusion : 68e Rossini.

Les buts : 28e Charlier (1-0), 40e Roulez (1-1), 45e Teirlinckx (1-2), 90e François (2-2).