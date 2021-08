Au vu des nombreuses absences, Laurent Gomez et ses hommes s’attendaient à une rencontre compliquée face à Tamines. Comme de fait, ce sont les Noir et Blanc qui prirent le jeu à leur compte dès le début de la partie. Malgré tout, cette domination restera stérile dans une première mi-temps où les occasions ne furent pas légion, à l’exception de tentatives timides de Mwemwe et de Kinif.

Après la pause, les Verts changèrent leur fusil d’épaule, en étant beaucoup plus entraînant. C’est d’ailleurs sur un de ses coups de pied arrêtés, excentré sur la gauche, que Meux obtint une occasion 5 étoiles suivi d’un retour miraculeux de Depaelemaere.