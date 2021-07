Les Taminois ont repris les entraînements ce mardi soir avec quatre absents : Depaemelaere, Leemans, Mariano (vacances) et François (boulot). "Le préparateur physique Damien Pierard a d’abord fait la pesée et le calcul de notre masse graisseuse puis on a fait le test VMA qui était relativement bon. On est ensuite allé sur le synthétique pour du renforcement musculaire entrecoupé d’exercices avec ballon au pied. On a fini par une petite possession", explique le T2 Abdou Boukamir.

Les Taminois se retrouveront ce jeudi pour un entraînement et participeront à un tournoi triangulaire, ce week-end à Jambes, avec Herstal et Solières.

Cette préparation sera aussi l’occasion d’intégrer les renforts dans l’équipe. Il n’y a pas eu énormément de changements à la Jeunesse Tamines durant ce mercato. Dans le sens des départs, Bourdon et Mouton ont quitté le club. Aromatario et Kabeya sont arrivé. "Le coach Manu Kenmogne vient de faire venir Boris, un jeune Camerounais. Pour le reste, ce sont des jeunes du club qu’on fait monter : Romain Depaemelaere, Hugo Quandt et Louis Sandron."

Avec un effectif pratiquement inchangé, les Alloux ont des atouts pour jouer le titre cette saison. "Si on sait le jouer, on le jouera mais on va d’abord viser la colonne de gauche", poursuit Abdou Boukamir qui se veut prudent. "La série est relevée, pas mal d’équipes se sont renforcées et d’autres, comme nous, misent sur l’expérience. Tout dépendra des blessures car ça fait huit mois qu’on n’a plus joué. Des blessés, il y en aura. On pourra alors lancer les jeunes car notre but est aussi que trois ou quatre d’entre eux puissent prétendre à une place de titulaire l’an prochain."