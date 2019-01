La finale dames série B était attendue. La Vedrinoise Alicia Dubois (B2) affrontait la favorite du tournoi Estelle Duvivier (B0, Malonne). En demi-finale Dubois s’était difficilement défaite de Vence Mandelaire (B6, EBS) 11-9 au cinquième set alors que Duvivier ne perdait que 15 points sur les trois sets face à Manon Doucet (B4, EBS). En finale, la Malonnoise empochait le premier set dans la douleur (11-13). Dubois prenait ensuite le deuxième set à son compte (11-9) grâce à un temps mort bénéfique de son entraineur Luc Cabrera à 7-8. Estelle prenait davantage d’initiatives dans les échanges alors que son adversaire commettait beaucoup trop de fautes. Duvivier s’imposait finalement en quatre sets (11-13; 11-9; 11-13; 9-11) dans un match serré malgré tout.

Chez les hommes, surprise dès les quarts de finale puisque Maxime Guyot (B0, Vedrin) était éliminé par son coéquipier Tibor Hettman (B4). Ce dernier était ensuite éliminé par un autre joueur de Vedrin, Louis Laffineur (B2). De l’autre côté du tableau, Nicolas Marchal (B0, Vedrin) répondait aux attentes en s’offrant un joli 3-0 face à Julien Meurant (B0, EBS) en demi-finale. Lors de la finale 100% vedrinoise, Marchal prenait facilement le dessus sur Louis Laffineur en menant 2-0 grâce à un jeu plus sec. Laffineur ne s’avouait pas vaincu et se relâchait pour inverser la tendance, sauver trois balles de match dans le 4e set et encore deux dans le dernier set pour finalement s’imposer au bout d’un échange somptueux (12-10; 11-9; 8-11; 11-13; 10-12).