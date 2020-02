Simples, doubles messieurs et doubles mixtes... Nicolas Marchal a remporté les trois catégories en moins de 21 ans aux championnats de Belgique de tennis de table au Blocry à Louvain-la-Neuve.

Nicolas Marchal (A20) a décroché tous les titres possibles lors du premier week-end des championnats de Belgique. Le joueur de l'Hayon Etoile Basse-Sambre s'y attendait un peu. "Quand j'ai vu les inscriptions, je me suis dit que c'était possible. Après, je n'étais pas à l'abri d'un faux pas. C'et en double mixte que je m'attendais à ce que ça soit un peu plus compliqué vu la concurrence", explique-t-il.

En simples, Nicolas n'a perdu qu'un seul set sur l'ensemble du tournoi pour s'imposer face au B2 de Bon-Secours Bastien Devezon. En doubles messieurs avec Florian Antoine (B2, Mickey Falisolle), après deux victoires faciles en trois manches, la finale face à la paire de B4 vedrinoise Thibaut J'espère et Jason Fontaine a été plus compliquée. "On est mené 2-1 et 8-6 dans le quatrième set. On a resserré le jeu et on a gagné facilement la belle. Florian a un jeu plus risqué que le mien. Il tente plus de choses, mais ça ne paye pas toujours. Je lui ai dit de se calmer et d'attendre la faute de l'adverse ce qui a fonctionné", ajoute Nicolas Marchal.

Enfin, en doubles mixtes avec la Malonnoise Margaux Tschirr (B2), les deux Namurois l'ont emporté 3-1 face à Clément Bilas (B4, Saint-Georges) et Lauranne Hackemack (A11, Astrid). "On s'attendait à une demi-finale plus compliquée sur papier face à Simon Thiry (B2, Malonne) et Natacha Koszulap (A9), mais on a gagné 3-0)."

Place aux séries A

Le week-end du 29 février et 1er mars, le Blocry accueillera les simples et les doubles par classement. Une tâche qui s'annonce plus compliquée pour Nicolas. "J'espère au moins faire aussi bien que l'an passé, c'est-à-dire passer ma poule. Après, ça dépendra du tirage. En doubles messieurs, je serai avec Jérôme Bletard (B0, Astrid Herstal), mais là, ce sera plus pour s'amuser."

"La Super ne me manque pas"

Sur le plan personnel, Nicolas Marchal vit une bonne saison du côté sambrien. L'EBS est actuellement en tête en Nationale 1 avec deux points d'avance sur le Vedrinamur et sur le Sokah Hoboken. "Je n'ai pas l'impression de perdre mon temps en Nationale 1 car j'étais un peu trop court pour la Superdivision. J'ai perdu quelques matchs cette saison d'ailleurs. Peut-être que le futur système ProB me conviendra mieux car il se situera entre les deux divisions. En tout cas, la Super ne me manque pas", conclut le jeune namurois.