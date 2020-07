Un titre évidemment honorifique mais qui démontre que le travail effectué pendant toute sa jeunesse continue à payer. " J’ai commencé lorsque j’avais six ans à Bastogne", explique Martin. "Après quatre années, j’ai pris la direction de Houffalize. A cette époque, je m’entraînais régulièrement durant la saison et même en cours particulier avec Christophe Gaudron. Mais depuis quatre ans, j’ai du lever la pied à cause de mes études en éducation physique."

Les premières années, le jeune joueur houffalois n’a que très peu évolué au niveau des classements. Mais une fois qu’il a pu compter sur des cours plus poussés, les résultats n’ont pas tardé à suivre. "Je prenais systématiquement deux classements chaque année jusqu’à mes quinze ans et puis un par la suite", précise-t-il. "Maintenant, ça devient un peu plus compliqué parce que depuis que je suis aux études supérieures à Liège en éducation physique. Mais j’espère pouvoir monter rapidement négatif mais pour cela, je devrai faire plus de tournoi. Ici, celui de Houffalize est mon premier tournoi et je ferai peut-être Bastogne. C’est tout."

Le tournoi de Houffalize, Martin ne le raterait pour rien au monde et sportivement, il lui réussit plutôt bien puisqu’il a disputé la finale en messieurs. "Sans trop d’espoir de l’emporter parce mon adversaire, Elliot Chambon (Bomal) est B-4 et il a le niveau d’un B-15. Mais voilà, c’est une belle expérience. Par contre, je vais retenir ma victoire face à Claude (NdlR : Philippart) en demi-finale. On a fait un tout gros match sur le premier terrain. C’était en soirée, avec beaucoup de monde et on a tous les deux évolués à un bon niveau." Dans quelques semaines, Martin reprendra aussi le chemin des salles puisqu’il évolue au sein du club de Dinez en équipe première (B4). "Je mixe les deux depuis le début sans problème."

