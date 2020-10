Marquer un but contre une équipe de D1B est logiquement un grand moment quand on évolue en D3 ACFF. C’est ce qu’a réalisé Thibault Monmart ce samedi. Le médian rochefortois a secoué les filets à la suite d’un corner en début de deuxième période.

"Le gardien était un peu hésitant et j’ai poussé le ballon au fond", réagissait-il.

Mais derrière son masque, il ne souriait pas vraiment au terme des débats. "Je ne peux pas dire que je suis content d’avoir mis un goal." Cela à cause du score final. "C’est mieux que 0-8 mais 1-8, cela ne reflète pas du tout le travail qu’on a fourni (NdlR : pour préparer ce match). Le RWDM est très costaud, et on a essayé de mettre en place ce que le coach a demandé." Sans se montrer frileux. "On ne peut pas nous reprocher d’avoir joué à cinq derrière." Au final, Rochefort n’a pas démérité, avec des entames de mi-temps intéressantes.