Citoyen de Mettet, Thibaut Dalne aurait pu être paralysé. Aujourd’hui, il remonte à moto.





Thibaut Dalne est un petit miraculé. Passionné de moto, le jeune homme de 22 ans aurait très bien pu ne plus remonter sur une deux roues de sa vie. La raison ? Un grave accident de travail voici un an et demi. "Je travaille comme mécanicien chez Ducati à Sambreville", commente-t-il. "Un jour, au matin, je travaillais sur une moto. Elle se trouvait sur la table élévatrice. Je devais desserrer un écrou pour pouvoir bosser. À un moment, la moto est tombée. Mon seul réflexe, cela a été de tenter de la retenir, mais elle était évidemment trop lourde pour moi et l’engin m’a écrasé une vertèbre."

Sur le coup, les risques de rester paralysé étaient bien présents. "Car un fragment de la vertèbre était venu se loger dans la colonne vertébrale" , raconte le citoyen de Mettet. "J’ai dû être opéré. Pendant six ou sept mois, j’ai vécu avec des vis dans le corps. Ils me faisaient vraiment mal donc on me les a enlevés. Je suis resté allongé sur un lit d’hôpital pendant cinq semaines. En plus, c’était pendant la période Covid donc je n’avais droit à aucune visite. Cela a été long. Très long. J’ai dû apprendre à marcher, à me lever, à faire tous les gestes du quotidien. Je me suis farci des séances de kiné à n’en plus finir. C’était sans doute la pire épreuve de ma vie. Mais je me dis que c’était aussi la plus belle. Désormais, je vois les choses de manière différente."

Thibaut Dalne l’avoue, pendant quatre jours, il est passé par tous les sentiments. "L’accident a eu lieu le jeudi. On m’a mis les vis le mardi", se souvient Thibaut Dalne. "Pendant ce laps de temps, je me suis posé pas mal de questions. On m’avait demandé de bouger le moins possible pour ne pas risquer d’avoir un souci au niveau de la moelle épinière."